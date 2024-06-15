■ 新品　ジェフ　JEF ユニフォーム　巻　巻誠一郎　18

巻選手のユニフォームです♡貴重な本人の直筆サイン入り♪初めて日本代表に選出される少し前に本人からサインを頂いた縁起のよい1枚です！新品未使用✨ですが自宅にて保管しておりましたのでご了承の上ご購入よろしくお願いいたします。MサイズJリーグ 日本代表カード 日本代表トレカ コンサドーレ札幌ベガルタ仙台鹿島アントラーズ浦和レッズ柏レイソルFC東京川崎フロンターレ横浜F・マリノス横浜FC湘南ベルマーレ清水エスパルス名古屋グランパスガンバ大阪セレッソ大阪ヴィッセル神戸サンフレッチェ広島サガン鳥栖大分トリニータモンテディオ山形水戸ホーリーホック栃木SCザスパクサツ群馬大宮アルディージャジェフ千葉東京ヴェルディ町田ゼルビアジュビロ磐田ヴァンフォーレ甲府松本山雅アルビレックス新潟ツエーゲン金沢京都サンガファジアーノ岡山レノファ山口徳島ヴォルティス愛媛FCアビスパ福岡ギラヴァンツ北九州V・ファーレン長崎FC琉球ヴァンラーレ八戸いわてグルージャ盛岡ブラウブリッツ秋田福島ユナイテッドFCYSCC横浜SC相模原長野パルセイロFC岐阜カターレ富山藤枝MYFCアスルクラロ沼津ガイナーレ鳥取カマタマーレ讃岐FC今治ロアッソ熊本鹿児島ユナイテッド ジェフユナイテッド千葉 マッチディカードサッカー ジェフ市原 レイナウド 新居辰基 青木孝太 工藤浩平伊藤淳嗣 立石智紀 下村東美 池田昇平斎藤大輔 中島浩司山岸智 羽生直剛 斎藤大輔 佐藤勇人ストヤノフ 水本裕貴 立石智紀 水野晃樹岡本昌弘坂本將貴 斎藤大輔 佐藤勇人ハース 山岸智 櫛野亮 羽生直剛 水野晃樹林丈統中島浩司 山岸智 櫛野亮坂本將貴 茶野隆行 ミリノビッチ 佐藤勇人林丈統 村井慎二 サンドロ 櫛野亮茶野隆行 武藤真一 大柴克友 チェヨンス櫛野亮 村井慎二 羽生直剛中西永輔 茶野隆行 ミリノビッチ チェヨンスモラフチク 櫛野亮 村井慎二下川健一 中西永輔 武藤真一 鈴木和裕 山口智廣山望 ラデ 松原良香 マスロバル 江尻篤彦浮氣哲郎 野々村芳和 茶野隆行 式田高義 オシム巻誠一郎 阿部勇樹 2006コンフィットシャツサイン入りユニフォーム



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