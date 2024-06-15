

【超激レア】 Jリーグ 清水エスパルス ビッグロゴ スウェット 新品タグ付 L 【超激レア】 Jリーグ 清水エスパルス ビッグロゴ スウェット 新品タグ付 L



【超激レア】 Jリーグ 清水エスパルス ビッグロゴ スウェット 新品タグ付 L 【超激レア】 Jリーグ 清水エスパルス ビッグロゴ スウェット 新品タグ付 L



【超激レア】 Jリーグ 清水エスパルス ビッグロゴ スウェット 新品タグ付 L 【超激レア】 Jリーグ 清水エスパルス ビッグロゴ スウェット 新品タグ付 L



【超激レア】 Jリーグ 清水エスパルス ビッグロゴ スウェット 新品タグ付 L 【超激レア】 Jリーグ 清水エスパルス ビッグロゴ スウェット 新品タグ付 L



【超激レア】 Jリーグ 清水エスパルス ビッグロゴ スウェット 新品タグ付 L 【超激レア】 Jリーグ 清水エスパルス ビッグロゴ スウェット 新品タグ付 L



【超激レア】 Jリーグ 清水エスパルス ビッグロゴ スウェット 新品タグ付 L 【超激レア】 Jリーグ 清水エスパルス ビッグロゴ スウェット 新品タグ付 L



【超激レア】 Jリーグ 清水エスパルス ビッグロゴ スウェット 新品タグ付 L 【超激レア】 Jリーグ 清水エスパルス ビッグロゴ スウェット 新品タグ付 L



【超激レア】 Jリーグ 清水エスパルス ビッグロゴ スウェット 新品タグ付 L 【超激レア】 Jリーグ 清水エスパルス ビッグロゴ スウェット 新品タグ付 L



【超激レア】 Jリーグ 清水エスパルス ビッグロゴ スウェット 新品タグ付 L 【超激レア】 Jリーグ 清水エスパルス ビッグロゴ スウェット 新品タグ付 L



【超激レア】 Jリーグ 清水エスパルス ビッグロゴ スウェット 新品タグ付 L 【超激レア】 Jリーグ 清水エスパルス ビッグロゴ スウェット 新品タグ付 L



【超激レア】 Jリーグ 清水エスパルス ビッグロゴ スウェット 新品タグ付 L 【超激レア】 Jリーグ 清水エスパルス ビッグロゴ スウェット 新品タグ付 L



【超激レア】 Jリーグ 清水エスパルス ビッグロゴ スウェット 新品タグ付 L 【超激レア】 Jリーグ 清水エスパルス ビッグロゴ スウェット 新品タグ付 L



【超激レア】 Jリーグ 清水エスパルス ビッグロゴ スウェット 新品タグ付 L 【超激レア】 Jリーグ 清水エスパルス ビッグロゴ スウェット 新品タグ付 L



【超激レア】 Jリーグ 清水エスパルス ビッグロゴ スウェット 新品タグ付 L 【超激レア】 Jリーグ 清水エスパルス ビッグロゴ スウェット 新品タグ付 L



【超激レア】 Jリーグ 清水エスパルス ビッグロゴ スウェット 新品タグ付 L 【超激レア】 Jリーグ 清水エスパルス ビッグロゴ スウェット 新品タグ付 L

日本代表GKの権田修一選手が所属する清水エスパルスのチームロゴスウェット・トレーナーです。新品タグ付き未使用品です♪裏地はパイル素材で、イエローボディのフロントには舟形世界地図にSHIMIZUS-PULSEのクラブネームが入ったチームロゴが大きくプリントされています。Jリーグ開幕当初1990年代のかなり珍しいアイテムで清水の黄金時代のスウェットとなります。大人気のLサイズですので、男性の方はもちろんのこと女性の方もゆるだぼでかわいく着られます！○サイズ肩幅約50cm身幅約54cm着丈約60cm袖丈約70cm※素人採寸ですので多少の誤差がございます即購入◎値下げ不可❌その他わからない点や気になる箇所の写真追加等がございましたらお気軽にコメントしてください！⚠️早い者勝ちですので、値下げ交渉中の割り込み購入による第三者の購入は◎とさせていただきます。北海道コンサドーレ札幌鹿島アントラーズ浦和レッドダイヤモンズ柏レイソルFC東京川崎フロンターレ横浜F・マリノス湘南ベルマーレジュビロ磐田清水エスパルス名古屋グランパス京都サンガF.C.ガンバ大阪セレッソ大阪ヴィッセル神戸サンフレッチェ広島アビスパ福岡サガン鳥栖ブラウブリッツ秋田いわてグルージャ盛岡モンテディオ山形ベガルタ仙台水戸ホーリーホック栃木SCザスパクサツ群馬大宮アルディージャジェフユナイテッド千葉東京ヴェルディFC町田ゼルビア横浜FCヴァンフォーレ甲府アルビレックス新潟ツエーゲン金沢ファジアーノ岡山レノファ山口FC徳島ヴォルティスV・ファーレン長崎大分トリニータロアッソ熊本FC琉球90sカラー···イエロー種類···その他リーグ···J1