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ミズノ ソフトテニスラケット DIOS pro-R
商品番号 M21194176940
商品名

ミズノ ソフトテニスラケット DIOS pro-R
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ソフトテニスラケット後衛用です。試打した程度の使用です。・グリップにオーバーグリップの色が少し付いてます。(写真参照)・保管品の為、ご理解の上ご購入お願いします。グリップサイズ···0U
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