ベンタスブラック 7X 5W用　テーラーメイドスリーブ

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商品詳細
フジクラ ベンタスブラック7Xフェアウェイウッド用シャフトテーラーメイドスリープ付シャフト長さ 105.5cmヘッド装着時 42インチゴルフプライド MCCグリップベルコアです。シャフトの状態は、目立ったキズはありません。綺麗な状態です。写真でご確認ください。
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