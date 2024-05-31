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ベンタスブラック 7X 5W用　テーラーメイドスリーブ
商品番号 W40414867983
商品名

ベンタスブラック 7X 5W用　テーラーメイドスリーブ
ブランド名 フジクラ
特別価格 税込 13,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フジクラ　ベンタスブラック7Xフェアウェイウッド用シャフトテーラーメイドスリープ付シャフト長さ　105.5cmヘッド装着時　42インチゴルフプライド　MCCグリップベルコアです。シャフトの状態は、目立ったキズはありません。綺麗な状態です。写真でご確認ください。
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