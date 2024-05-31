グリップ新品　キャロウェイ　EPIC メンズ　ゴルフ　クラブ　フルセット　初心者

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#グリップ新品KAゴルフショップ⭐人気メーカー、キャロウェイのセット！そしてドライバーは特に人気のEPIC！✅グリップは新品に交換してます！（パター以外）グリップの交換目安は2年程※逆に2年以上交換されていないクラブは傷がなくても滑ります。フリマアプリで出品されているクラブのほとんどが、2年以上交換されていないので要注意！⭐【こんな方におすすめ！】↓・ゴルフ初心者や初心者セットを卒業したい中級者・力にある程度自信がある→ウッド系はSシャフト（硬め）アイアン系はスチールシャフト（重め）・ダフリやすい→幅広ソールのアイアン！ダフっても地面に刺さりづらく、滑ってくれる抜けてくれる形状！・打点がバラつく→大型のヘッド、低重心の設計でミスヒットしても球が上がりやすく、よく飛ぶクラブ！⭐【商品説明】↓（ドライバー）キャロウェイ エピックロフト10.5度 シャフトS(フェアウェイウッド)キャロウェイ RAZRHAWK5番ウッドフレックスS（ユーティリティ）5番 純正スチールシャフトビッグバーサ（アイアン）キャロウェイ X165、6、7、8、9、PW純正スチールシャフトフレックスR（Rですがキャロウェイのオリジナルシャフトは若干硬めなので通常のS相当）（おまけ）①フォーティーンのサンドウェッジスチール S②チッパー③パター④キャロウェイのキャディバック(その他)・ヘッドカバーなし、・バック不要な場合は2000円引き（ご購入前にご連絡ください）（状態）普通に使えばできてしまう傷や、塗装剥がれ程度欠陥無く問題なく使用できます⭐元クラブ販売員をしてました、相性も意識してセットを組んでます！ご質問あればお気軽にどうぞ！⭐品質重視で出品してます、格安！とは言えませんが他にも色々出品してますので是非ご覧下さい！#グリップ新品KAゴルフショップ↑僕自身ゴルフ歴2ヶ月で100切りできましたが、それはグリップが新品のクラブで始めたことが重要だったと実感してます。なのでグリップ新品にこだわって出品してます！関連ワードテーラーメイドキャロウェイスリクソンゴルフ初心者初心者セットクラブセット