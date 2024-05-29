オーダー生地見本　32

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受付順なので残り少ない生地や在庫切れの場合もあります。❇️オーダーの流れ①お作りするもの、サイズ、仕様を教えてください②ご希望の布を教えてください③専用のオーダーページをお作りします④そちらに切り替え布をご提案します⑤切り替え布が決まったらお見積りと詳細を記載します⑥ご確認いただき宜しければオーダー品の作製に入ります⑦完成しましたらご確認いただき宜しければお手続きをしていただきます❇️お値段を先に聞いてこられる方がいますが仕様や布の種類によっても変わりますのでお応えしにくいです。プロフィールに目安になるお値段を記載してますのでそちらをご確認下さいね。❇️私の作風が切り替えありのデザインになっております。小さいサイズのものやランチマットの一枚布の場合は切り替えなしでもお請けできます。❇️基本全て裏地ありでの作製になっております。ランチマットのみ裏地なしでもお請けできます。裏地はこちらで表地の雰囲気に合わせて選びますのでご了承下さい。無地か柄かを選ぶことは出来ます。❇️オーダーは送料を別途頂いておりますがその場合ささやかなプレゼントをご用意しております。但し、オーダーでも既存のものと同梱の場合で送料をいただかなかった場合はプレゼントはございませんのでご了承下さい。ご希望の作品になるように丁寧にお作りしますので宜しくお願いします(^-^)レッスンバッグ通園バッグ通学バッグ絵本バッグシューズバッグ上靴入れ体操服袋お着替え袋ランチマットお弁当袋