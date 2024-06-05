フリルトートバッグ ヴィンテージブラック



ツイードフリルトート小 | JILL by JILL STUART | サンエービーディー ...



SLOBE IENA フリルトートバッグ◇（トートバッグ）｜SLOBE IENA ...



カットフリルトートバッグ｜WEGO（ウィゴー） – WEGO ONLINE STORE



ニットフリルトートバッグ（トートバッグ）｜H.A.K（ハク）｜HAKKA公式 ...



レザーハンドル大人フリルトートバッグ



ツイードフリルトート小



ツイードフリルトート小 | JILL by JILL STUART | サンエービーディー ...



チェックフリルトート 大 | JILL by JILL STUART | サンエービーディー ...



ヴィクトリアン柄＆フリルトートバック ピンク トートバッグ Rose ...



ヴィンテージライクレースフリルトート - Ank Rouge(アンクルージュ)の ...



フリルトート



【予備生産分】Mickey Mouse/デニムフリルトートLバッグ



レザーハンドル大人フリルトートバッグ



EC限定バスケットクロスフリルトートプチバッグ



新作】受注製作・ヴィンテージ帆布のフリルトートバッグ - bluecloth ...

‪✿10/29日数名リクエスト受付予定です(❀ᴗ͈ˬᴗ͈)‪✿❀.*・゜新作フリルトートバッグ試作品の為気持ちお安くなっております✧︎*。5,900円→5,800円✿今回はバラの小花柄モチーフが可愛いヴィンテージブラックの生地を使用しフリルトートバッグをお作り致しました(*ˊᵕˋ*)੭ੈサイド生地、底生地、持ち手には革のような風合いのエンボス加工サテン生地を使用しております◝(⑅•ᴗ•⑅)◜..°♡Dカンが付いておりますのでお手持ちのショルダー紐をお使い頂くとショルダーバッグとして使用も出来ますꕤ︎︎·͜·※底板は発送時はバッグの中から出しての発送になりますのでご使用の際にバッグの中へ入れてお使い下さい(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)・表地ムーンモスヴィンテージブラックエンボス加工サテン生地ブラック・中生地オールドローズ・ファスナー30cm・取り外し可能底板付き・中生地2分割ポケット2つ※サイド生地、底生地は合皮風にエンボス加工（型押し）されたサテン生地になります。合皮と違い経年劣化による皮革部分の剥がれ等がありません。・サイズ約縦19横26マチ12持ち手40cm※LICENSEナンバー0067MJBPATTERNSの型紙を使用しております。※同じ作りでも柄の出方はその時により代わります。※素人のハンドメイドの為縫い目のズレ二度縫い等ございますので完璧をお求めの方は御遠慮下さい。また撮影状態により手元に届いた時の色が違う事があります。ハンドメイドにご理解のうえご購入お願い致します。●折り畳み発送致しますのでシワになる場合があります。又簡易包装になりますので御了承下さい。●同じ作りでも生地により値段変動致しますm(__)mmjbトートバッグハンドメイドリバティムーンモスヴィンテージブラックフリルバッグ