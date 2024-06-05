【本日限定割引】イベント什器　ディスプレイ　3段ラック

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※木材の価格高騰により商品を少し値上げさせていただいております。【商品説明】イベントやマルシェなどにお使いいただけるディスプレイ用の什器です。折りたたみ式なので、運搬も楽ちん♪✅工具不要で簡単設営✅幅を変えてアレンジ可能✅軽量・コンパクト※注:小物類は含まれません。【組み立て方】①ディスプレイの脚を開く②棚板を3枚乗せる③お好みの幅に調整して完成※棚板の奥行きは3種類となってます。(サイズは下記参照)他の商品は#木のぬくもりディスプレイで確認できます。まとめて購入をご希望の場合は送料を割引致します。一度コメントにてお知らせください（作成にお時間をいただく場合があります）【サイズ・色】展開時:幅約66×高さ66×奥行き25cm収納時:幅約66×高7×奥行き25cm・棚板(上):奥行き12×幅66×厚さ0.6cm(中):奥行き15×幅66×厚さ0.6cm(下):奥行き18×幅66×厚さ0.6cm・棚板と棚板の間の長さ:約20cm・色：ナチュラルウッド(無垢)お好みでペイントをお楽しみいただけます。【木材種類】天板:ファルカタ材脚:杉材【付属品】・棚の脚2つ・棚板3枚【注意事項】木材は反り、割れ、節、ひび、ささくれ等があります。ハンドメイド品の為、数ミリの誤差、多少のがたつきがある場合があります【発送方法】梱包はプチプチに包んでの発送となります。その他分からないことやご質問等がございましたらお気軽にコメントして頂ければと思います。#アクセサリー什器#什器#イベント什器#什器ディスプレイ#アクセサリーディスプレイ#マルシェ#アクセサリー棚#ディスプレイ棚#ディスプレイ台#ハンドメイド#ハンドメイド什器#飾り棚#アクセサリースタンド#木製什器#アンティーク