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唐物、茶入
商品番号 S16912060770
商品名

唐物、茶入
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 5,586 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具茶人好みの唐物茶入です。
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