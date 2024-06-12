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- 【掛軸】戸田北遙 「富貴花」共箱 太巻付
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商品詳細
【掛軸】戸田北遙「富貴花」共箱太巻付【サイズ】横68.0cm×縦139.0cm（軸先含まない）【状態】表側は特に目立つ汚れ等なく綺麗だと思います。 裏側はシミが多いです。写真に載せていますが、 太巻の真ん中が割れています。 古いものなので、経年の劣化等があります。 状態など画像でよくご確認の上ご購入ください。お取引に関する注意事項をプロフィールに記載していますので、ご購入前にご確認くださいますよう宜しくお願い致します。形式···掛け軸・掛軸絵画の種類···日本画
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秋の掛軸】[戸田北遥][深山の秋]｜掛軸専門店 古美術 高美堂
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