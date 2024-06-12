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【掛軸】戸田北遙 「富貴花」共箱 太巻付
商品番号 R10520725127
商品名

【掛軸】戸田北遙 「富貴花」共箱 太巻付
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 6,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【掛軸】戸田北遙「富貴花」共箱太巻付【サイズ】横68.0cm×縦139.0cm（軸先含まない）【状態】表側は特に目立つ汚れ等なく綺麗だと思います。　　　　裏側はシミが多いです。写真に載せていますが、　　　　　　　太巻の真ん中が割れています。　　　　古いものなので、経年の劣化等があります。　　　　状態など画像でよくご確認の上ご購入ください。お取引に関する注意事項をプロフィールに記載していますので、ご購入前にご確認くださいますよう宜しくお願い致します。形式···掛け軸・掛軸絵画の種類···日本画
http://narcologia.ru/goods/displease450131.html
http://narcologia.ru/goods/competitive123581.html
http://narcologia.ru/goods/septet889019.html

【掛軸】戸田北遙 「富貴花」共箱 太巻付
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