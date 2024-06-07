ビンテージ コスガ家具 スヌーピー 1958 ウッドベンチ 2人掛け収納ボックス

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商品詳細
ビンテージコスガ家具スヌーピー1958ウッドベンチ2人掛け収納ボックスイス椅子子供用キッズジュニアSNOOPYヴィンテージレトロ個性的個性派オールドクラシカルクラシックVINTAGE昭和レトロ■サイズ■高さ48.5cm横幅65cm奥行32.5cm座面高さ26.5cm多少の傷、汚れ、スレあります。画像参照ください。簡易清掃のみとなりますので、細かい部分の清掃はご購入者様でお願いします。中古になりますので使用感があります。梱包は簡易梱包になりますのでご了承ください。他にも多数の商品を出品しておりますので下記ハッシュタグよりご検索ください(^^)#インテリア沢山あるよーfreedomR06071が7特徴···完成品テイスト···北欧風主な素材···木
http://narcologia.ru/goods/ambassador14806.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly386784.html
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