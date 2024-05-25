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- レア! シェル カップ\u0026ソーサー 2客セット ミルクホワイト アンカーホッキング
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商品詳細
アンカーホッキング AnchorHockingファイヤーキング FireKingシェルカップ\u0026ソーサー2客セットミルクホワイトとてもレア!カップ、Φ9.5cmxH6.2cmxW11.5cmソーサー、Φ15cm１客のソーサーに１ヶ所小さな欠けがあり、裏にうっすらボールペンの汚れが１㎝弱有ります！ また、もう１客のカップの飲み口内側３㎝ほどザラつきが有ります！上記以外、欠け割れ見当たりません。刻印3種類写真にてご確認ください！このシリーズは、デミタスカップや縁にゴールド塗装が施されているものが多いなか、珍しいタイプです。なにぶんアンティークですので、ご了承ください！プロフィールの一読お願いします！73004828
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