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レア!　シェル　カップ\u0026ソーサー　2客セット　ミルクホワイト　アンカーホッキング
商品番号 M40713789384
商品名

レア!　シェル　カップ\u0026ソーサー　2客セット　ミルクホワイト　アンカーホッキング
ブランド名 ファイヤーキング
特別価格 税込 1,931 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンカーホッキング　AnchorHockingファイヤーキング　FireKingシェルカップ\u0026ソーサー2客セットミルクホワイトとてもレア!カップ、Φ9.5cmxH6.2cmxW11.5cmソーサー、Φ15cm１客のソーサーに１ヶ所小さな欠けがあり、裏にうっすらボールペンの汚れが１㎝弱有ります！　また、もう１客のカップの飲み口内側３㎝ほどザラつきが有ります！上記以外、欠け割れ見当たりません。刻印3種類写真にてご確認ください！このシリーズは、デミタスカップや縁にゴールド塗装が施されているものが多いなか、珍しいタイプです。なにぶんアンティークですので、ご了承ください！プロフィールの一読お願いします！73004828
http://narcologia.ru/goods/passivity334183.html
http://narcologia.ru/goods/protein82434.html
http://narcologia.ru/goods/cotton616961.html
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