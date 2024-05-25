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ウェッジウッド アンジェラシリーズ　花瓶　カップ　イギリス製　2点セット‼️
商品番号 Q14124147343
商品名

ウェッジウッド アンジェラシリーズ　花瓶　カップ　イギリス製　2点セット‼️
ブランド名 ウェッジウッド
特別価格 税込 1,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

断捨離中です。ウェッジウッドアンジェラシリーズ　花柄　イギリス製　ヴィンテージ　花瓶　カップ　2点セットです。しばらく自宅保存しました。花瓶、カップの高台に、薄っすら、少し、汚れがあります。カップは薄っすら、細かい傷と水跡があります。【サイズ】花瓶　口径約7.5センチ　高さ約9センチカップ　口径約8.5センチ　高さ約6.2センチ37
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