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- ウェッジウッド アンジェラシリーズ 花瓶 カップ イギリス製 2点セット‼️
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商品詳細
断捨離中です。ウェッジウッドアンジェラシリーズ 花柄 イギリス製 ヴィンテージ 花瓶 カップ 2点セットです。しばらく自宅保存しました。花瓶、カップの高台に、薄っすら、少し、汚れがあります。カップは薄っすら、細かい傷と水跡があります。【サイズ】花瓶 口径約7.5センチ 高さ約9センチカップ 口径約8.5センチ 高さ約6.2センチ37
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