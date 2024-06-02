GMGS74○ACTUS / アクタス eilersen アイラーセン ストリ

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GMGS74○ACTUS/アクタスeilersenアイラーセンストリームライン2人掛けソファラブソファ北欧デンマークフェザークッション美品□□商品説明□□北欧で最も売れているソファブランドeilersen。今から125年前の1895年にデンマークのオーデンセで創業したeilersenは、馬車のシート作りから始まり、バスのシートを経てソファへと、常に座り心地を追求し成長してきたブランドです。1970年代にソファを作り始め現在に至るまで構造や素材などの研究を進め数多くの名作と言われるソファを生み出してきました。約:実寸サイズ（mm）w1850×d1000×h830×sh430※若干の誤差はご了承下さい。●コンディションランク【B】S×新品、未使用品A×未使用に近いB×目立った傷や汚れなしC×やや傷や汚れありD×傷や汚れありE×全体的に状態が悪い※特記事項/備考欄●送料/発送方法らくらく家財宅急便兵庫県より発送させて頂きます。※購入、コメント前にプロフィール必読下さい