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- 1人掛けユニットソファー （肘掛け付き) 2個セット 色：グレージュ
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商品詳細
1人掛けユニットソファー （肘掛け付き)色：グレージュ【サイズ】幅約86×奥行約86×高さ約68cm【材質】■構造部材：天然木（パイン材）■張り材：ポリエステル■脚部：天然木■クッション材：シリコンフィル、ウレタンフォーム、ポケットコイル■表面加工：フレーム／ウレタン塗装、脚／ウレタン塗装状態は目立つ汚れや擦れなどなく、美品です。
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