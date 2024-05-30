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商品詳細
子供部屋でだいぶ使っていましたが、引っ越しに伴い出品しました。汚れ、劣化ありますが、まだまだお使いになれると思います。お色が白いため汚れが目立ちます。また生地の剥がれが見られます。座席下の収納スペースあります。購入後のクレーム等ご遠慮下さい(^^)状態をご理解して下さる方のみご検討よろしくお願い致します!カラー...ホワイト主な張り地...人工皮革（合成皮革）機能...その他
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