【解体済】多機能ロフトベット （商品の画像は説明欄のURLから）

サイズ：2.55Lx1.24Wx1.74Hm重量：約80kgコンセント付き解体済付属品不足無し商品URL：LOWYAロフトベッド階段コンセント付https://amzn.asia/d/bD5BBQy↑著作権の都合上商品の画像はこちらから確認お願いします。商品が大きいので受け取りは現地（福岡県久留米市付近）にてお願いします。お車やトラックへの搬入もお手伝いさせて頂きます。説明書が無いため組み立てる際はインターネットからダウンロード等するようよろしくお願いします。ネジなど不足は有りませんが、組み立て時紛失や破損された場合は最寄りのホームセンターで補充をお願いします。



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