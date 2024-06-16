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折りたたみ手動リクライニングベッド
商品番号 D80810359338
商品名

折りたたみ手動リクライニングベッド
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

折りたたみベッド収納式リクライニングベッドシングルベッドシングルサイズ手動タイプ木製収納棚コンセントキャスター付き急な引越しの為売ります購入したばかりで1、2回しか使用しておりませんとても綺麗な状態です42000円程で購入しました(*^^*)大きな商品なので自宅まで取りにきて運び出して頂ける方にお願いします
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