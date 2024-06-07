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【引取り限定】飛騨産業　ソファ　穂高　3人掛け
商品番号 A28714962648
商品名

【引取り限定】飛騨産業　ソファ　穂高　3人掛け
ブランド名 ヒダサンギョウ
特別価格 税込 12,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

10/15追記配送をご希望される場合はコメント下さい。+++++++++++++++++++大型家具なので、とりあえず引き取り限定にて出品します。宮城県仙台市です。ご相談あれば、送ることも検討します。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊飛騨産業　キツツキマーク穂高シリーズの3人掛けソファです3台を並べて使うものなので、ひとつづつバラで使うこともできます。座面のゴム部分は何年か前に交換済みです。肘かけは塗装のはがれがあります。中古品ですので、状態は写真にて判断願います。不明点あればお問合せください。よろしくお願いします。主な張り地···布・ファブリックテイスト···アンティーク・クラシック、エレガント10/4値下げ1015値下げ
http://narcologia.ru/goods/procurement442333.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful45651.html
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