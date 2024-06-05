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⭐コンパクトなサイズ感⭐　持ち運びもしやすい木製スツール　グレー
商品番号 M29463570640
商品名

⭐コンパクトなサイズ感⭐　持ち運びもしやすい木製スツール　グレー
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AA-458☆コンパクトなサイズ感で持ち運びもしやすい木製スツール☆座りやすい曲線座面中央に向かって、ゆるやかにカーブになっているため、お尻にフィットし安定感のある座り心地です。☆ほどよいクッションで快適な座り心地柔らかすぎず硬すぎないクッションで、沈み込み過ぎない快適な座り心地を追求しました。☆スタッキング収納可能使わない時は、重ねて収納できるので場所をとりません。床キズ防止フェルト付き。☆商品詳細サイズ(約)：W48×H40×D26cm☆重量(約)：2.5kg素材：コットン、ポリエステル、天然木☆カラー　グレー
http://narcologia.ru/goods/symmetric564845.html
http://narcologia.ru/goods/unusable38874.html
http://narcologia.ru/goods/smear375304.html

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