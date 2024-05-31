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☆ZARD　坂井泉水　未使用品「カップ・ソーサー」
商品番号 I16655070826
商品名

☆ZARD　坂井泉水　未使用品「カップ・ソーサー」
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 5,658 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★購入しようとする方は、「本人確認済」が前提条件です。「本人確認前」となっている方は、メルカリの「本人確認」手続きをされ、「本人確認済」となってから購入してください。本人確認が行われていない購入には、購入者が誤って購入したものとしてキャンセルします★(A1155000486824220642)ZARD「10THANNIVERSARY」のカップとソーサーです。サイズは、カップが口径約6.5cm×高さ約5.5ｃｍくらいで、ソーサーは直径約12.5ｃｍくらいです。小さなカップです。箱などはありません。
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