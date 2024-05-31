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- ☆ZARD 坂井泉水 未使用品「カップ・ソーサー」
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商品詳細
★購入しようとする方は、「本人確認済」が前提条件です。「本人確認前」となっている方は、メルカリの「本人確認」手続きをされ、「本人確認済」となってから購入してください。本人確認が行われていない購入には、購入者が誤って購入したものとしてキャンセルします★(A1155000486824220642)ZARD「10THANNIVERSARY」のカップとソーサーです。サイズは、カップが口径約6.5cm×高さ約5.5ｃｍくらいで、ソーサーは直径約12.5ｃｍくらいです。小さなカップです。箱などはありません。
http://narcologia.ru/goods/tenet430163.html
http://narcologia.ru/goods/smear17604.html
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