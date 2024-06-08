秋涼セール■美品■arflex MERCADO130 レザーソファ

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２９５０００－のお品、お値下げ中【arflex/アルフレックス】MERCADO１３０シリーズの柔らかなレザーが良い座り心地のソファが入荷いたしました。シンプルな形とナチュラルカラーで圧迫感がなくお部屋にも馴染みます。ぜひこの機会にどうぞ◆サイズW１３５ Ｄ１１２ Ｈ７１ SH３５多少の誤差はご容赦ください■カラーベージュ系アクセントカラーでグレーにも見えます◆コンディション美観損ねる箇所なく美品のコンディションです特記するような箇所は主観ですがございません◆参考価格￥３２２，９２０-￥３７６，９２０程同一メーカー同程度、商品市場価格、張地などで異なる◆送料横浜市都筑区の当店より ２５ｋｍ圏内 ￥１５，０００－ 着払い■たのメル便３５０サイズ￥１８，５００－設定を変更いたしますので、事前にコメントをお願い致します。■店頭お渡し歓迎です 十分な資材をご用意ください＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊arflex アルフレックスソファレザーインテリアリビングFL-■０８０４０４