アウトドア携帯旅行用茶器1ポット2杯セラミック防熱カンフー茶器小セット

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\"★ご来店いただいて誠にありがとうございます。★他の色が必要ですので、コメントをお願いします色：ブラック、ホワイト、レッド防熱設計のアイデアティーカップは感触が快適です。鷹のくちばしの弧状のデザインは、水がカップにスムーズに流れ込み、滴り落ちたり飛び散ったりしないようにしています。使いやすく清潔：お茶の準備ができたら注射器を持ち上げるだけ。これにより、お茶はセラミック注入器を通じてポットにスムーズに注ぐことができます。両側の銅銭には断熱木マットがはめ込まれており、煮詰めたお茶を入れても熱くならない。出口には貫通式のデザインがあり、散葉茶にぴったりだ。ポータブルデザインは、お茶を入れるときにより多くの楽しみをもたらすために便利です。\"