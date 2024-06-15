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RODEZ CHAIR【journal standard furniture】
商品番号 E72434218763
商品名

RODEZ CHAIR【journal standard furniture】
ブランド名 ジャーナルスタンダードファニチャー
特別価格 税込 10,268 円
在庫状況 あり

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商品詳細

journalstandardFurnitureHouseIndustriesのRODEZCHAIRCOVERとロデチェア1人掛けのセットになります。2008年の発売以来、journalstandardFurnitureにおいてロングセラーとなっているロデチェア。リビングだけでなく、自室や一人暮らしのワンルームにも取り入れやすいコンパクトなサイズです。リクライニングシートは姿勢や用途に合わせて調整可能。ウレタンフォームを使用し、ふっくらとした弾力のある座り心地です。フラットに開くと、横になって休むこともできます。使用していた物になりますので、使用感や座面のへたれ、脚部に擦り傷等があります。ご理解の程、ご検討頂けますと幸いです。ジャーナルスタンダードハウスインダストリー椅子ソファ家具オシャレリクライニングセレクトショップ1人用カラー···ブルー主な張り地···布・ファブリックテイスト···西海岸・マリン風、北欧テイスト···西海岸・マリン風
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