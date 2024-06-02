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商品詳細
⚠️ご質問、ご購入前にプロフィール内容のご確認をお願い致しますm(__)m⚠️戦姫絶唱シンフォギアXDUNLIMITEDアクリルスタンド風鳴翼レギオンギア→￥12222・即購入◎(購入前のコメント不要です)・値下げ交渉不可(値下げのご対応はしておりません)・質問逃げNGサイズ：高さ160×横95mm未使用品ですが、外袋にややキズや角に折れがあります。濡れ折れ防止対策＆緩衝材で梱包致します。購入後のご質問、ご要望はご遠慮ください。(業者様の商品ID記載はお断りしています)↓シンフォギアグッズ出品一覧↓#シンフォギアまつり↓レアものはコチラ↓#希少品まつり「戦姫絶唱シンフォギアXDUNLIMITED」×「ガメラ」とのコラボビジュアルをグッズ化！風鳴翼がレギオンをイメージしたギアをまとう姿がアクリルスタンドとなって登場！
http://narcologia.ru/goods/cowpox971439.html
http://narcologia.ru/goods/flight817128.html
http://narcologia.ru/goods/reflector740864.html
戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED アクリルスタンド 風鳴翼 ツヴァイ ...
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戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED アクリルスタンド 風鳴翼 | フリマアプリ ラクマ
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