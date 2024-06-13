新品　エマブリッジウォーター　シティオブドリームズ　ロンドン　サマー　マグカップ

※他サイトへの転載を散見するため、写真に\"メルカリ\"の文字を入れています。※商品説明や写真をコピーして使用しないでください。その他エマブリッジウォーターはこちら→#emmabridgewaterLDNイギリスのエマブリッジウォーターより購入した新品未使用の正規品、一級品です。専用の箱入り。シティオブドリームズシリーズで、ロンドンの花々や緑が最も美しくなる夏のロンドンの公園の風景が描かれています。内側の文字:GREEN,FLOWERS,SUMMERLONDONTheBESTPARKSINTheWORLD容量約300ml英国製全て職人さんのハンドメイドのため、絵柄の出方や色の濃淡が全く一緒ではありません。また、製造上の過程で避けられない、使用上には全く問題のない気泡や色ムラ、突起、黒点、極僅かな凹み、ピンホール、妙薬の塗りムラ等が見られる場合があります。気付いた箇所は写真に掲載しておりますので、ご確認ください。自宅保管・海外製品をご理解いただける方に。ヤマトのメルカリ宅急便で発送予定です。万が一、配送中の破損がございましたら、評価前にご連絡下さい。 ご購入前に、必ずプロフ確認お願い致します。その他エマブリッジウォーターはこちら→#emmabridgewaterLDN《EmmaBridgewaterの陶器について》一級品の証は、裏の検品シールがピンク色の文字で、\"INSPECTEDBY人名\"です。セカンド品は、青文字で\"INSPECTEDBY数字\"で、商品名シールに\"Seconds\"と記載があったり、裏に\"S\"のひっかき傷があります。usedやシールが剥がれているものは、そちらで確認できるかと思いますので、ご参考まで。#EmmaBridgewater#バーレイ#denby#ダヌーン#ウエッジウッド#イギリス食器#ストークオントレント#ロンドン#エマブリッジウォーター#マグカップ#サマー#夏#シティオブドリームズ種類···マグカップ素材···陶磁器



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