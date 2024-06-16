秋田木工 IDC大塚家具 カウンターチェア NO.209 ブナ材ウォールナット色

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#メロンパン秋田木工スツール多数出品中！一覧はこちら。※高さ43㎝です。幅39cm奥行39cm高さ43cm取扱店：IDC大塚家具メーカー：秋田木工商品名：カウンタースツール品番：NO.209素材：ブナ材カラー：ウォールナット色定価 18,800円(税込)★曲木の技法を用いたカウンターチェア★アンティークやヴィンテージの雰囲気を感じられる板座仕様のカウンターチェアです。座面高43cmでスツールとしてお使いいただけるサイズ感です。片手で楽に持ち上がる軽さも魅力です。丸みがあり、なめらかな質感のデザインは秋田木工の職人の手によって創られています。汚れが染み込まずお手入れがしやすいメリットもあります。お好みの座クッションでのアレンジもおすすめです。貫は曲木が印象的なデザインとなっております。●秋田木工100年以上の歴史を持ち、曲木家具をつくり続ける日本唯一の曲木専門工房です。曲木のスツールと言えば、剣持勇デザインスタッキングスツールN0.202が特に有名です。【状態の説明】中古品です。座面の縁にスレキズがありますが、問題無くご使用いただけます。検索ワード#カッシーナ#アルフレックス#カリモク家具#マル二木工#コンランショップ#アクタス#ウニコ#アクメファニチャー#無印良品#イデー#ボーコンセプト#フランフラン#ケユカ#ニトリ#飛騨産業#キツツキ#三越家具#ブルージュ#横浜ダニエル#オールドメゾン#銀座和光#ローラアシュレイ#サラグレース#IDC大塚家具#秋田木工#カウンタースツール#NO.209#ブナ材#ウォールナット色#スツール#丸椅子#アンティーク調#ヴィンテージ風#曲木M7427特徴···完成品テイスト···北欧風主な素材···木