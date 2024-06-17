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カウチソファー
商品番号 V21583870246
商品名

カウチソファー
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 19,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランドは確約できませんがインカント2M+N/X+Yソファというソファと思われます。※写真参考テイスト...北欧カラー...グレーサイズ...4人掛け～（201cm～）座面が低く奥行たっぷり、ワイド＆ロースタイルのソファ。しっかりとしたやや固めのクッションで安定した座り心地です。すべてのファブリックの取り外しが可能なフルカバーリング仕様です。背もたれのクッションの多少の変形はあります。購入から4年ほどです。ペットいません。タバコすいません。
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