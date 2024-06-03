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【新品】すのこベッド（シングル）パイン材　高さ3段階調整脚付き　マットレス付き
商品番号 M97498377562
商品名

【新品】すのこベッド（シングル）パイン材　高さ3段階調整脚付き　マットレス付き
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 9,190 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品・未使用】すのこベッド　シングル　ポケットコイルマットレス付き↓↓↓すのこベッド一覧↓↓↓#すのこベッドmirai3段階に高さを調節できる脚付きすのこベッド。ポケットコイルマットレス付き（コンパクトなロール梱包）北欧産天然木パインフレームを使用した、通気性と耐久性に優れた頑丈設計。低ホルムアルデヒド仕様で、F★★★★（フォースター）獲得！お子様にも安心です！■カラー　ナチュラル　ホワイトウォッシュ　ブラウン　■商品に関するご注意　お客様組立て品となります。　プラスドライバーをご用意下さい■複数箇所に出品しておりますので、商品が在庫切れとなる場合がございます。ご購入前にコメントお願いいたします。【配送上注意事項】　2～7日営業日以内の発送予定となります。（土日祝除く）　※北海道、沖縄、離島への配送は致しかねます。　通常お届けは配送ドライバー1名となります。　また商品はすべて玄関でのお渡しとなります。　ご了承いただきますようよろしくお願い致します。【商品サイズ】ベッド：（約）幅98x奥行200x高さ6/16/26cm\u2028マットレス：(約)97cmｘ195cmｘ19cm（コイル数：465個）【商品重量】ベッド：17.75kg\u2028マットレス：17.6kg\u2028【梱包サイズ】\u2028ベッド：（約）幅100x奥行26x高さ20.5cm\u2028マットレス：(約)28cmｘ28cmｘ102cm\u2028【耐荷重】200kgベット　ベッド　シングルベッド　シングルベット引越し　一人暮らし　すのこベット　IKEAイケア　ニトリ　フランフランFrancfranc無印　218構造···一体型サイズ···シングルキャスター···キャスター無し8
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