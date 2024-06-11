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アルトリコーダー　木製　ZEN-ON 日本製
商品番号 H55377446157
商品名

アルトリコーダー　木製　ZEN-ON 日本製
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···リコーダーZEN_ONアルトリコーダー　木製中古品です子供が使用していたものです取り扱い、保管方法も素人です笛とケース　記名があり　黒ペンで消し跡があります笛は咥える部分に、幾つものキズがあります　画像を拡大するなどして、よくご覧いただいてから、ご購入をご検討ください　画像10枚目中古品であること、子供が使用していたものと、ご理解の上、お買い上げ下さい
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