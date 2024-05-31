【新品未使用】デュフューザー　ルームフレグランス　ワイン

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ご覧頂きありがとうございます(*´◡`*)◆商品説明◆ワインのデュフューザーです。箱に痛みはありますが、新品未使用です。※中古のお品になりますので見落としの小傷等はご了承下さい。また、出来るだけ鮮明に、実際の商品状態に近づくよう撮影をしておりますが、大きな商品を小さな画像で表現している関係上、細部の仕様が不鮮明な部分があったり、素材感などに違いが生じる場合もございます。予めご了承ください。又、お客様におかれましては、商品説明と写真から総合的に判断してご購入頂きますようお願い致します。以上、ご理解頂けない方、または神経質な方は、ご購入をご遠慮下さいませ。※子育て中で発送が少し遅くなってしまうことがあるかもしれません。可能な範囲で早急に対応させていただきますが、ご了承ください。自宅保存ですのでご了承ください。不明な点がありましたらお気軽にコメントお待ちしてます。