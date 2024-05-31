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福なまず（木製）縁起物の置物
商品番号 H57456463291
商品名

福なまず（木製）縁起物の置物
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

開運　災害除け等お祝いに最適な、大変人気のある「福なまず」ですこちらは工房で作られた手作りの一品物になります置いても、壁に引っけることも出来ます赤いフェルト生地もお付けします専用の箱はありません
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