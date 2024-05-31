福なまず（木製）縁起物の置物



純金製置物 福なまず 瓢箪型ガラスケース - HIKARI GALLERY 高級縁起物オンラインショップ



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開運 災害除け等お祝いに最適な、大変人気のある「福なまず」ですこちらは工房で作られた手作りの一品物になります置いても、壁に引っけることも出来ます赤いフェルト生地もお付けします専用の箱はありません