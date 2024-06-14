家と雪だるま　１ケース

ガラス細工の家と雪だるまです。まだ、雪の季節には早いですが今年の冬の飾りとしていかがでしょうか(^^)そろそろXmasの商品など考えたり作成したりしている作家さん達にもぜひお使い頂けると嬉しいです(^^)size 家 1.6cm✕2.2cm 雪だるま1.1cm✕2.3cmバラ売りだと１セット￥600です。希望の方はコメント下さいませ。照明等の関係で若干の色味が異なる場合があります。sizeには多少の個体差があります。未使用品ですが自宅での保管になりますのでご理解いただける方のみお取引お願い致します。この他にもガラス細工を出品しております。おまとめ値引きも出来ますので複数ご購入される場合は購入前にぜひコメント下さいませ。おまとめ買いできます。素材...ガラス



雪だるまと鳥のパターンの枕カバー1個、水彩の手描き生地とベルベットプリントのクッションケース、ソファやリビングルームの家の装飾、クリスマスに最適



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