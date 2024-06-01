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商品詳細
お蔵にありました。ハンドメイド ハンドペイント 1815年創業 英王室御用達 ロイヤルドルトンのフィギュアReflectionシリーズHN30701985年製作モノ想いにふけるメロウな淑女カクテルをもっています。モダンなドレスドルトンには、珍しくパステルカラーです。華麗なるギャツビーを思わせます。高さは29センチ、土台の直径は11センチビンテージですが、しまってありましたので、とても綺麗です。世界中にコレクターがいるお品です。保管ご理解くださりお好きな方に。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome48343.html
http://narcologia.ru/goods/stair52500.html
http://narcologia.ru/goods/seamless873829.html
希少 英国 ロイヤルドルトン ビンテージフィギュアカクテル Reflection-
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