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希少　英国　ロイヤルドルトン　ビンテージフィギュアカクテル　Reflection
商品番号 J26379446800
商品名

希少　英国　ロイヤルドルトン　ビンテージフィギュアカクテル　Reflection
ブランド名 ロイヤルドルトン
特別価格 税込 3,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お蔵にありました。ハンドメイド　ハンドペイント　1815年創業　英王室御用達　ロイヤルドルトンのフィギュアReflectionシリーズHN30701985年製作モノ想いにふけるメロウな淑女カクテルをもっています。モダンなドレスドルトンには、珍しくパステルカラーです。華麗なるギャツビーを思わせます。高さは29センチ、土台の直径は11センチビンテージですが、しまってありましたので、とても綺麗です。世界中にコレクターがいるお品です。保管ご理解くださりお好きな方に。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome48343.html
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