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ソファ unico 2人掛け〜2.5人掛け グレー sofa
商品番号 P56598415946
商品名

ソファ unico 2人掛け〜2.5人掛け グレー sofa
ブランド名 ウニコ
特別価格 税込 10,810 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト...シンプル・ベーシック,ナチュラルカラー...グレーサイズ...2～2.5人掛け（100～170cm）サイズ...幅160cm×奥行き80cm×高さ80cm×座面高35cm×背もたれの幅97cm家具屋のunicoで2020年頃に10万円弱で購入しました。汚れはあまり目立ちませんが、数カ所にシミがあります。配送料18,500円込みです。
http://narcologia.ru/goods/update285195.html
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