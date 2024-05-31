ソファ unico 2人掛け〜2.5人掛け グレー sofa

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商品詳細
テイスト...シンプル・ベーシック,ナチュラルカラー...グレーサイズ...2～2.5人掛け（100～170cm）サイズ...幅160cm×奥行き80cm×高さ80cm×座面高35cm×背もたれの幅97cm家具屋のunicoで2020年頃に10万円弱で購入しました。汚れはあまり目立ちませんが、数カ所にシミがあります。配送料18,500円込みです。
http://narcologia.ru/goods/update285195.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual509746.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce213555.html
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