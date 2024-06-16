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- KAHLER URSULA ケーラー ウワスラ プレート マグ セット 未使用
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商品詳細
※コメントなし即購入OKです※同梱発送できる商品はおまとめ可能、送料差額相当を値引きします 購入前にコメントください(別々に購入後は同梱発送できません)※猫2匹飼っています、数本の毛の混入についてはご容赦ください---------------KAHLERURSLA2点セットプレート色 イエローサイズ(約)タテ15.5×ヨコ21.5×高さ2.5cm未使用品カップ色 グレーサイズ(約)口径(外径)8.6cm、高さ10.4cm未使用品 箱なしフチの部分にヨレ、色ムラがあり欠けたようにも見える箇所があります（画像青丸部分) 製造工程でできたものだと思います 予めご了承ください
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