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KAHLER URSULA ケーラー ウワスラ プレート マグ セット 未使用
商品番号 E72248616963
商品名

KAHLER URSULA ケーラー ウワスラ プレート マグ セット 未使用
ブランド名 ケーラー
特別価格 税込 1,862 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※コメントなし即購入OKです※同梱発送できる商品はおまとめ可能、送料差額相当を値引きします　購入前にコメントください(別々に購入後は同梱発送できません)※猫2匹飼っています、数本の毛の混入についてはご容赦ください---------------KAHLERURSLA2点セットプレート色　イエローサイズ(約)タテ15.5×ヨコ21.5×高さ2.5cm未使用品カップ色　グレーサイズ(約)口径(外径)8.6cm、高さ10.4cm未使用品　箱なしフチの部分にヨレ、色ムラがあり欠けたようにも見える箇所があります（画像青丸部分)　製造工程でできたものだと思います　予めご了承ください
http://narcologia.ru/goods/choice613885.html
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http://narcologia.ru/goods/pompous209523.html
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