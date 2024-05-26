ドヨン ソウルコン うちわ

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商品詳細
ライブへ持ち出したので、折れや傷はありませんがカバーにスレ跡あります。神経質な方は購入ご遠慮ください。買った際に付いてきたセットのトレカもお付けします。こちらは届いた際と同じくうちわカバーの中に入れて送らせて頂きます。即購入可お値下げ不可TREASUREDOYOUNGソウルコンHELLOグッズ
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