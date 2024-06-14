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ルチルクォーツのロングイ彫刻置物
商品番号 M97961931629
商品名

ルチルクォーツのロングイ彫刻置物
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 5,272 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆S様ご専用の商品です。※写真4枚目と7枚目の竜のヒゲ部分に何ヵ所か接着剤で破損を補修した部分がごさいます。水晶の性質上、ヒゲの部分など繊細な彫刻部分は破損しやすい部分ですが、破損の点ご了承ください。横9.7cm縦5cm高さ4.5cm重さ245g
http://narcologia.ru/goods/freshman661556.html
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