昭和レトロ　日本製　SEIJI WATANABE 陶器　人形　男女2体セット

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商品詳細
昭和レトロ 日本製 SEIJIWATANABE陶器 人形 男女2体セット 男性/高11.5×幅7cm女性/高14×幅7.5cm美品でまだまだ飾って頂けるかと思います。自宅保管していましたプロフィールご一読の上でのご購入、どうぞよろしくお願い致します^_^z07#セイジワタナベ#陶器#置物#昭和レトロ
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