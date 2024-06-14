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昭和レトロ　日本製　SEIJI WATANABE 陶器　人形　男女2体セット
商品番号 U19925546998
商品名

昭和レトロ　日本製　SEIJI WATANABE 陶器　人形　男女2体セット
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 1,472 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昭和レトロ　日本製　SEIJIWATANABE陶器　人形　男女2体セット　男性/高11.5×幅7cm女性/高14×幅7.5cm美品でまだまだ飾って頂けるかと思います。自宅保管していましたプロフィールご一読の上でのご購入、どうぞよろしくお願い致します^_^z07#セイジワタナベ#陶器#置物#昭和レトロ
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