サイズ（約）縦20cm×横22cm×奥行15cm年代物のため汚れや傷、欠けている箇所もございます。写真でご確認して頂き納得していただる方、よろしくお願いいたします。大切に飾っておりましたので思い入れがありお値下げはできかねます。よろしくお願いいたします。昭和レトロ幸運を招く置物



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