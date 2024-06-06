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◆超強いパワーヒマラヤ産天然水晶クラスターB76B6/82B143A
商品番号 B93871082417
商品名

◆超強いパワーヒマラヤ産天然水晶クラスターB76B6/82B143A
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

(台座あわせて)サイズ約:92*88*94mm重さ約：694g【クリスタルクォーツ（白水晶）】無色透明の水晶。世界中で最も知られ、その効果は万能とされ、水晶といわれると一般にイメージするベーシックな水晶です。その透きとおった姿を見ているだけで、すがすがしい気持ちにさせてくれそうです。あらゆる水晶の中でも基本となりますので、そのパワーは強力かつオールマイティとされています。
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