函館競馬場　記念品※価格相談受付中

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お値下げしました函館競馬場リニューアル前のスタンドフェアウェル大抽選会で当選して獲得した品です。写真の品が全てです。世界に二つと同じもののない品なので大切に飾っていただける方にと持っていてほしいです。撮影の為久しぶりに倉庫から出しました。素人保管品ですので、それでも良いという方にご購入いただきたいです。ご購入前にコメントをお願いします。ご質問もコメントへお願いします。検索ワード函館競馬場、JRA、競馬、競走馬、メモリアルフレーム、函館競馬、函館、蹄鉄縦 約31㌢横 約45㌢高さ 約7㌢