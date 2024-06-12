蓋付き器小物入れ　陶器製　置物　陶磁器

値下げしました。画像では分かりづらいですが、銀色（シルバー）で大変綺麗な色めです。全体が銀色で、お花はサーモンピンク、水色、薄紫の焼き物になっています。用途はよくわかりませんが、お祝いの頂き物です。 安物では無いと思いますが作家さんは不明です。器の裏に刻印がありますが読み取れず、詳細不明です。ずっしりとしっかりした作りで置物としても、小物入れとしても素敵です。自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください。横 約15㎝奥行き 約9㎝高さ 約8㎝カラー···シルバー種類···その他形状···角素材···陶磁器皇室御用達OKURAノリタケ深川製磁香蘭社ロイヤルコペンハーゲンマイセンウェッジウッドヘレンド高級食器高級陶器他多数出品中素材···陶器・磁器テイスト···和モダン



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