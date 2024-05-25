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ワゴン ゴージャス ラウンド ゴールド キャバクラ ホスト クラブ ラウンジ
商品番号 G37424181684
商品名

ワゴン ゴージャス ラウンド ゴールド キャバクラ ホスト クラブ ラウンジ
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 12,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

撮影サンプル品です。箱なし品なので、こちらで梱包して発送します。（エコ梱包）◆◆サイズ◆◆サイズ：約　横幅　48ｘ奥行　53ｘ高さ　　73（天ガラスまで66）ｃｍ※商品の記載サイズに関しましては、手作業での採寸になりますので、若干の誤差がある場合もございます。◆◆仕様◆◆材質：スチール　ガラス　観葉植物は大きさをとらえるためのイメージです。商品に含まれておりません。葉っぱの一番上まで128ｃｍです、鉢カバーは高さ40ｃｍです。また、小物類もイメージです、商品に付属しておりません。テイスト...アンティーク主な素材...スチール
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