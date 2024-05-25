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商品詳細
くらすことさんで購入いたしました枯白くるくるフックです。玄関の鍵掛けとして数ヶ月使用していました。フックは5個付いています。木と鉄の組み合わせがとても素敵です。くらすことさんではもう販売されていませんし、最近はあまりお目にかからなくなりましたので貴重だと思います。9.10枚目、お写真お借りしています。ネジ付きです。壁から1番長いところでsize長さ21.5㌢(フック入れると24㌢)直径7.5㌢（大い円）⚠︎お値下げ交渉不可でお願いいたします。オブジェほぼ日キナリノ ナチュリラ リンネル 器 アルネクウネル天然生活アンドプレミアム無印良品北欧暮らしの道具店 丁寧な暮らし好きな方にオススメです。
http://narcologia.ru/goods/message224427.html
http://narcologia.ru/goods/navigate257330.html
http://narcologia.ru/goods/stage905197.html
枯白 くるくるフック 掛け型
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