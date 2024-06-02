希少　リモージュボックス　フランス　サンタクロース　置物　陶器磁器　ビンテージ

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商品詳細
♦︎ブランドリモージュ フランス LIMOGES.FRANCE♦︎商品 置物 陶器 磁器 リモージュボックス サンタクロース ♦︎商品状態サンタクロースの鼻が少し 欠けておりますが(5枚目の写真)そのほかは、欠けやひびのない 綺麗な状態のお品物です。 ビンテージの商品ですので ご考慮下さい。 ♦︎サイズ(約)高さ8cm幅4cm♦︎付属品 なし＊大手デパートで購入後 実家で飾って ありました。＊あくまで中古品ですので神経質な方は ご遠慮下さい。ＲFー210
http://narcologia.ru/goods/choice394985.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate917548.html
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