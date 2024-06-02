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希少　リモージュボックス　フランス　サンタクロース　置物　陶器磁器　ビンテージ
商品番号 A52879439620
商品名

希少　リモージュボックス　フランス　サンタクロース　置物　陶器磁器　ビンテージ
ブランド名 リモージュ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

♦︎ブランドリモージュ　フランス　　　　　　LIMOGES.FRANCE♦︎商品　　　置物　陶器　磁器　　　　　　リモージュボックス　　　　　　サンタクロース　　　　　　♦︎商品状態サンタクロースの鼻が少し　　　　　　欠けておりますが(5枚目の写真)そのほかは、欠けやひびのない　　　　　　綺麗な状態のお品物です。　　　　　　ビンテージの商品ですので　　　　　　ご考慮下さい。　　　　　　♦︎サイズ(約)高さ8cm幅4cm♦︎付属品　　　なし＊大手デパートで購入後　実家で飾って　ありました。＊あくまで中古品ですので神経質な方は　ご遠慮下さい。ＲFー210
http://narcologia.ru/goods/choice394985.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate917548.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic295812.html
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