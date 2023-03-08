ジャガー横田　直筆サイン入

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2005年に地方で試合を観戦した時に書いて頂いたサイン入の写真です。紙の大きさはA4程です。傷や汚れがありますのでご理解頂ける方のみお願い致します。証明書はありません。簡易発送になります。即日発送できる場合もありますがタイミングにより発送までお時間がかかる場合もございます。ジャンル（スポーツ選手）···その他グッズ種別···その他性別···女