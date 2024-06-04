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VANヂャケット1970年代販売促進用キャップ大変貴重！
商品番号 C52619694689
商品名

VANヂャケット1970年代販売促進用キャップ大変貴重！
ブランド名 ヴァンヂャケット
特別価格 税込 7,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VANJACKET1970年代は1975マイウッディカントリーキャンペーン　MYWOODYCOUNTRY1975販売促進用のフェルト製キャップ、ディスプレイ品の為新品ですがused出品です。VAN博物館やVANグラフティーなど書籍にも紹介されています。半世紀前のもの。今では大変貴重な逸品です。価値のわかる方にお譲りします。
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