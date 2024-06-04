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商品詳細
VANJACKET1970年代は1975マイウッディカントリーキャンペーン MYWOODYCOUNTRY1975販売促進用のフェルト製キャップ、ディスプレイ品の為新品ですがused出品です。VAN博物館やVANグラフティーなど書籍にも紹介されています。半世紀前のもの。今では大変貴重な逸品です。価値のわかる方にお譲りします。
http://narcologia.ru/goods/recycling113414.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln90702.html
http://narcologia.ru/goods/enquire413889.html
VANヂャケット1970年代販売促進用キャップ大変貴重！
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