美品☆dsquaredベルト鎖南京錠付き90サイズ

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商品詳細
dsquaredベルト鎖南京錠付き90サイズ☆着用数時間のみ ほぼ新品のベルトです。南京錠は開閉できます。鎖は固定されております。オシャレでカッコよく決まるディースクのベルトです。【カラー】ブラック【素材】 レザー【サイズ】90サイズ【縦】 約2.5センチ【全長】 約110センチ【穴の数】2.5センチ間隔で５つ【バックル】縦約3.2センチ 横約2.5センチ【ウエスト範囲】約85センチ〜約95センチ☆☆素人採寸ですので、多少の誤差はお許しください。写真にある布袋に入れて発送いたします。#ディースクエアード#ベルト#レザー#madeinitaiy
http://narcologia.ru/goods/ambassador762306.html
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