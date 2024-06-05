貴重デザイン！MOTOROLA 企業TEE Apple DELL Google

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商品詳細
モトローラのヴィンテージTシャツになります。非常に秀逸なデザインでロゴのみが多いモトローラのTシャツでは貴重だと思います。USEDで背面に小さい染みとタグ付近に黄色の染みがあります。サイズは大変貴重なXXLになります。肩幅64センチ身幅65センチ着丈84センチになります。UNLIMITEDTRAINSNAKEPASSトレイン電車リザードトカゲcowboyマルボロコヨーテウルフリザードカウボーイスネークパスバドワイザーバンドTEE90年代ヴィンテージマリリンマンソンレッチリニルバーナカートコバーンA$APROCKYトラビススコットバドワイザーBUDWEISER
http://narcologia.ru/goods/hesitantly681584.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture328141.html
http://narcologia.ru/goods/Persia117088.html
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